الداخلية : أكثر من 182 ألف سوري عادوا طواعية إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

19 يناير 2026
وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية، الدكتور عبد الكريم أبو دلو،، أن إجمالي عدد السوريين الذين غادروا الأردن ضمن مسار العودة الطوعية إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق وحتى 17 يناير 2026، بلغ نحو 182,700 سوري.
وتأتي هذه التطورات في ظل بدء تعافي مسارات الحياة في سوريا، بعد أن أحكم الجيش السوري سيطرته على مناطق استراتيجية كمطار الطبقة وسد الفرات، مما شجع الآلاف على اتخاذ قرار العودة.
أوضح الدكتور أبو دلو أن الخريطة العددية للسوريين المقيمين في المخيمات الأردنية تشهد تغيرات مستمرة وفقا لحركة الدخول والخروج.
وأشار إلى أن عدد السوريين في مخيم الزعتري يقدر حاليا بنحو 51,000 سوري، بينما يبلغ عدد الموجودين في مخيم الأزرق قرابة 34,150 سوري.

إحصاءات المواليد وجهود التنسيق الرسمي للجوء
في سياق متصل بالتوثيق الحيوي، كشف الناطق الإعلامي أن عدد المواليد السوريين المسجلين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية منذ بداية الأزمة بلغ نحو 265,800 مولود.
وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بمتابعة ملف اللجوء السوري بدقة عالية، وبالتنسيق الدائم مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لضمان مأسسة جميع الإجراءات القانونية.
تمثل أرقام العودة الطوعية المعلنة مؤشرا قويا على انتهاء مرحلة الانسداد السياسي في سوريا.
ومع استمرار الجيش السوري في تأمين نقاط العودة وفرض الأمن ضد الميليشيات الإرهابية، يتوقع أن تتضاعف أعداد العائدين خلال العام الجاري.


