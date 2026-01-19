ضبط مركبتين تسيران بسرعات جنونية في شويعر

وطنا اليوم:ضبطت إدارة الدوريات الخارجية أمس الأحد، مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا بشكل يعرض السائقين والمركبات الأخرى للخطر.

وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية، لإذاعة الامن العام، إنّ كلا المركبتين المضبوطتين في محطة شويعر إحداهما تسير بسرعة 218 كم/ساعة، والأخرى تسير بسرعة 185 كم/ ساعة علمًا بانّ السرعة المقرر للطريق هي 100 كم/ ساعة.

وبين أنّ الطرق الخارجية ما تزال تعاني من مشكلات السرعات العالية، حيث تستمر فئة من السائقين باستخدامها بدون مبرر واضح أو عذر