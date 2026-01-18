بنك القاهرة عمان
الفراية يهنئ الباشا غالب الموازرة بحصول ابنته على درجة الدكتوراه

18 ثانية ago
الفراية يهنئ الباشا غالب الموازرة بحصول ابنته على درجة الدكتوراه

وطنا اليوم _

بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

اللواء الركن الدكتور غالب باشا الموازرة، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق بمناسبة حصول ابنته

الدكتورة هيا غالب شحادة الموازرة

على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة مؤتة – السيف والقلم، وبتقدير امتياز.

إن هذا الإنجاز الأكاديمي الرفيع لا يأتي من فراغ، بل هو ثمرة مسيرة من الجد والاجتهاد، ونتاج بيتٍ آمن بالعلم، وقيمةٍ وطنيةٍ غرست الانضباط والفكر والتميّز.

كما يعكس هذا النجاح صورة مشرقة عن الأسرة الأردنية الواعية، التي ترى في العلم طريقاً للريادة وصناعة المستقبل.

مبارك للدكتورة هيا هذا الاستحقاق العلمي المشرف، ومبارك لوالدها هذا الفخر الذي يضاف إلى سجلٍ حافلٍ بالعطاء والخدمة والإنجاز، سائلين الله لها دوام التوفيق والنجاح، وأن يجعل علمها في خدمة الوطن ورفعة مؤسساته.

ألف مبارك، ومنها للأعلى بإذن الله.

الصحفي ليث الفراية 

 


