وزير التربية: “تكميلية التوجيهي” نموذج في الانضباط والمسؤولية

17 يناير 2026
وزير التربية: “تكميلية التوجيهي” نموذج في الانضباط والمسؤولية

وطنا اليوم _

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، أن امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة «التوجيهي» لعام 2025/ الامتحان التكميلي، شكّلت، كسابقاتها، نموذجًا يُحتذى به في الانضباط والمسؤولية التي جسّد بها الطلبة أسمى معاني التعاون في ميدان الجد والاجتهاد، وبرهانًا على وعيهم ونضجهم.

وقال محافظة، في رسالة وجّهها إلى الطلبة والطالبات مع اختتام آخر يوم من الامتحانات، إن وزارة التربية والتعليم ستواصل عملها بكل مهنية ودقة في عمليات التصحيح والتدقيق، بما يضمن إعطاء كل طالب حقه الكامل.

وثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها الطلبة طوال عام دراسي حافل بالعطاء والمثابرة، وصولًا إلى هذه المحطة المفصلية في مسيرتهم التعليمية، مبيّنًا أن ما قدّمه الطلبة من التزام وصبر يعكس وعيهم بأهمية هذه المرحلة، ويؤكد أنهم أهلٌ لتحمّل المسؤولية وبناء مستقبل يليق بهم وبوطنهم.

وشكر محافظة العاملين في هذه الدورة الامتحانية من رؤساء قاعات، ومراقبين، ومشرفين، على جهودهم المخلصة التي كانت ركيزة أساسية لنجاح هذا الامتحان الوطني، كما شكر جهود المؤسسات الوطنية كافة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ومنها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ووزارة الداخلية بجميع أجهزتها، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام المختلفة، وأولياء الأمور الذين كان لهم دور مهم في نشر ثقافة الوعي لدى أبنائهم الطلبة.


