رئيس الوزراء يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة إيذاناً ببدء أعمال إنشائها على مساحة 200 دونم ويتفقَّد مواقع في إطار جولاته الميدانيَّة

وطنا اليوم _

شارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم السَّبت، في زراعة حديقة المفرق الجديدة، إيذانا ببدء أعمال إنشائها على مساحة 200 دونم؛ لتكون متنفَّساً لأهالي المحافظة؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشَّجرة، مثلما تفقَّد عدداً من المواقع في المحافظة في إطار جولاته الميدانيَّة التفقديَّة الدوريَّة.

واطَّلع رئيس الوزراء، بحضور وزير الزِّراعة الدكتور صائب الخريسات ورئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، على مخطَّطات حديقة المفرق الجديدة، التي تشمل زراعة قُرابة عشرة آلاف شجرة، وتضمُّ ملاعب ومناطق للتنزُّه، ومساحات خضراء، ومناطق رياضيَّة، ومرافق للعائلات والأطفال، ومواقف للمركبات.

ووجَّه رئيس الوزراء إلى دراسة إمكانيَّة توسعة مساحة الحديقة، وإضافة صالات رياضيَّة بحيث تستوعب نشاطات رياضيَّة أوسع، إلى جانب توسعة المسار المخصَّص للمشي.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن إنشاء الحديقة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة، حيث قامت جامعة آل البيت بتخصيص 200 دونم لهذه الغاية.

وخلال جولة ميدانيَّة في محافظة المفرق، تفقَّد رئيس الوزراء مستشفى المفرق الحكومي، حيث وجَّه، بحضور وزير الصحَّة الدكتور إبراهيم البدور، بالإسراع في طرح عطاء إنشاء مبنى جديد في مستشفى المفرق الحكومي قبل نهاية الشهر الحالي ودون أيّ تأخير.

وسيضمّ المبنى الجديد قسماً للطَّوارئ بسعة 55 سريراً، وقسماً لغسيل الكُلى بسعة 30 وحدة غسيل، و 10 أسرَّة للعناية الحثيثة. كما سيجري العمل على إضافة بناء طابق جديد لمبنى العيادات الخارجيَّة، بما يسهم في تحسين وتعزيز الخدمات التي يقدِّمها المستشفى الذي يخدم قُرابة 700 ألف نسمة.

كما تفقَّد رئيس الوزراء مركز صحِّي المفرق الأوَّلي في موقعه الجديد، الذي كان قد أوعز بنقله إليه من المبنى القديم خلال زيارة سابقة.

وشدَّد رئيس الوزراء خلال تفقُّده مرافق المركز على ضرورة اتِّخاذ إجراءات إضافيَّة لتحسين الخدمات التي يقدِّمها، وتحسين مرافقه، وإدامة أعمال الصيانة في المركز الذي يخدم أكثر من 37 ألف نسمة.

وفي موقع رحاب الأثري في محافظة المفرق، الذي يضمُّ العديد من الكنائس والمعالم التَّاريخيَّة، وجَّه رئيس الوزراء، بحضور وزير السِّياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، لإدراج الموقع ضمن المسارات السِّياحيَّة، بالإضافة إلى التَّرويج له عالميَّاً؛ لما يحمله من أهميَّة وقيمة تاريخيَّة.

كما أكَّد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في أعمال الصِّيانة والتَّرميم للموقع، خصوصاً الأرضيَّات الفسيفسائيَّة وحمايتها، إلى جانب تأهيل المسار داخل القرية التراثيَّة، وتدريب أدلَّاء سياحيين من المجتمع المحلي.

ويضمّ الموقع الأثري في رحاب معالم تاريخيَّة مهمَّة مثل: كنيسة جورجيوس، والكنيسة الكهفية، وكنيسة القديسة ماري، والمجمع الكنسي، وكنيسة القديس يوحنا المعمدان، وغيرها من المعالم الأخرى.