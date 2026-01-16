بنك القاهرة عمان
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الجمعة، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.
وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة


