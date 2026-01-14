بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة المياه.. تنفيذ 630 حفيرة وسداً ترابياً

وطنا اليوم:في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي، جرى تنفيذ 630 حفيرة وسداً ترابياً في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة المياه والري، بهدف رفد القطاع الزراعي ومربي المواشي بمصادر مائية مستدامة.

وأكدت وزارة المياه والري أن الموسم المطري الحالي يُعد الأفضل منذ نحو عشر سنوات، إذ بلغ الهطول المطري حتى اليوم 67.5% من المعدل السنوي، ما انعكس إيجاباً على الواقع المائي في المملكة، وأسهم في امتلاء 9 سدود رئيسية بكامل طاقتها التخزينية.

وأوضح مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري، عمر سلامة، في اتصال هاتفي عبر برنامج “عوافي” الذي بثته إذاعة جيش أف أم مساء اليوم الأربعاء، أن كميات الأمطار الأخيرة رفدت السدود بنحو 25 مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن معظم السدود في وضع تخزيني مطمئن، مع توقعات بارتفاع المخزون المائي مع استمرار الموسم المطري.

وأشار إلى أن الحفائر والسدود الترابية المنفذة تتراوح سعاتها التخزينية بين 50 ألف متر مكعب وتصل في بعضها إلى أكثر من مليون متر مكعب، ما يسهم في تغذية المياه الجوفية على مدار العام، ويوفر مصدراً مائياً ثابتاً لمربي المواشي، ويدعم النشاط الزراعي في مناطق البادية.

وفي سياق متصل، لفت سلامة إلى توجه الوزارة لإنشاء 7 سدود جديدة في مناطق مختلفة من المملكة، بعد استكمال الدراسات الفنية والجيولوجية وتأمين التمويل اللازم، إلى جانب خطة لتنفيذ 10 حفائر مائية إضافية خلال العام الحالي.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تعظيم الاستفادة من كميات المياه المتدفقة خلال فترات الفيضان، عبر تحويلها إلى قناة الملك عبدالله أو إلى سدود أخرى، بما يضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها.

وشددت وزارة المياه والري على أن هذه الجهود المتواصلة ستنعكس إيجاباً على الأمن المائي، وتحسين ظروف القطاع الزراعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.