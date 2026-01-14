بنك القاهرة عمان
7.8 مليار دولار الدخل السياحي للأردن العام الماضي بارتفاع 7.6%

53 ثانية ago
وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر كانون الأول من عام 2025 بنسبة 15.1% ليبلغ 630.0 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 8.0% ليبلغ 547.2 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.
وفي ضوء ذلك، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليبلغ 7,790.2 مليون دولار مقارنة بانخفاض نسبته 2.3% ليبلغ 7,238.9 مليون دولار خلال العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 15.3%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال عام 2025 من الجنسيات الأوروبية (39.8%)، والآسيوية (32.7%)، والأميركية (18.8%)، والعرب (4.0%)، والجنسيات الأخرى (32.6%)، في حين تظهر أن الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين استقر عند مستوياته في السنة السابقة.
كما وتظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون الأول من عام 2025 بنسبة 9.1%، ليصل إلى 161.4 مليون دولار. اما خلال عام 2025 فقد ارتفع بنسبة 5.8% ليبلغ 2,048.6 مليون دولار.


