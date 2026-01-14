الملك يثمن دور البوسنة والهرسك كشريك في مبادرة اجتماعات العقبة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، الأربعاء، وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش.

وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما ثمن جلالته دور البوسنة والهرسك كشريك في مبادرة اجتماعات العقبة.

وتطرق اللقاء إلى مجمل المستجدات على الساحة الإقليمية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.