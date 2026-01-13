بنك القاهرة عمان
العميد الركن محمد عبدالرحمن المهايره .. مبارك الإرادة الملكية

13 يناير 2026
العميد الركن محمد عبدالرحمن المهايره .. مبارك الإرادة الملكية

وطنا اليوم:يتقدم عطوفة الأستاذ والمربي الفاضل سالم فرحان المهايرة وإخوانه وأولاده الدكتور عبدالله والدكتور محمد والدكتور ابراهيم والسيد أحمد والسيد أنس بأحر التهاني والتبريكات من العم الباشا
العميد الركن محمد عبدالرحمن المهايرة
(أبو عون)
بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتكليفه مديراً لمديرية الإمداد والتزويد اللوجستي بالإضافة لوظيفته الحالية مدير
أنتم أهلٌ لهذه الثقة الملكية السامية أعانكم الله على حمل هذه المسؤولية الوطنية
وهي مسيرة جديدة تضاف إلى مسيرتكم الحافلة بالعطاء والإنجاز

ومنها للأعلى بإذن الله تعالى
حفظكم الله يا باشا ومتعكم بموفور الصحة والعافية


