ترقية الأستاذ الدكتور حسام جهاد الخصاونة في جامعة الحسين التقنية

9 يناير 2026
ترقية الأستاذ الدكتور حسام جهاد الخصاونة في جامعة الحسين التقنية

وطنا اليوم – قرر مجلس العمداء في جامعة الحسين التقنية (HTU) – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد – ترقية الدكتور حسام جهاد الخصاونة إلى رتبة أستاذ دكتور (Professor) في الهندسة الكهربائية.
ويشغل الدكتور الخصاونة حالياً منصب مساعد رئيس الجامعة للشراكة مع الصناعة، حيث يقود ملف الربط بين الأكاديميا وسوق العمل، وهو الجهد الذي تكلل بتحقيق نسبة تشغيل بلغت 100% لخريجي الجامعة.
ويتمتع الخصاونة بمسيرة أكاديمية وإدارية مميزة، حيث شغل سابقاً منصب مساعد الأمين العام ورئيس المركز الوطني للإبداع في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، كما كان عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة بالجامعة الأردنية وشغل فيها مناصب إدارية مختلفة.
وتتمحور الأبحاث العلمية للدكتور الخصاونة في مجالات الميكاترونكس، والطاقة، وأنظمة السيارات، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب من جامعة ولاية أوهايو (The Ohio State University) في الولايات المتحدة الأمريكية.

نبارك للأستاذ الدكتور حسام الخصاونة هذا الإنجاز العلمي، متمنين له مزيداً من التقدم والعطاء في خدمة المسيرة التعليمية والوطن.


