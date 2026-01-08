الإدارة المحلية: الكرك والطفيلة ضمن أكثر المناطق تأثرا بالمنخفض المتوقّع

وطنا اليوم:وجهت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية برفع مستويات الجاهزية القصوى، للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة صباح يوم غد الجمعة، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية للحفاظ على السلامة العامة.

واطّلعت الوزارة، البلديات ومجالس الخدمات على التقارير التفصيلية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية وخرائط الإنذار المبكر التي تبين مستويات الخطورة المتوقعة في بعض المناطق.

وبحسب خرائط الإنذار المبكر، ستشهد بعض بلديات محافظتي الكرك والطفيلة مستويات خطورة مرتفعة جداً (الأحمر الداكن)، كما تشمل بلديات الكرك الكبرى وعي ومؤتة والمزار.

كما صنفت بلديات محافظات إربد، وعجلون، وجرش، والعاصمة عمان، ومأدبا، والبلقاء، والكرك، والطفيلة ضمن مناطق الخطورة المرتفعة (المستوى الأحمر).

في حين تتوقع الخرائط مستويات خطورة متوسطة في بلديات محافظات العقبة والمفرق والزرقاء، بالإضافة إلى بعض بلديات محافظة معان وبعض البلديات في جنوب العاصمة عمان.

ووجهت الوزارة رؤساء لجان البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومديري الشؤون البلدية، إلى متابعة هذه المواقع ميدانياً، لضمان جاهزية الأودية ومجاري السيول والقنوات والعبارات الصندوقية والأنبوبية ومصارف مياه الأمطار، لضمان انسيابية المياه وتجنب التشكل المفاجئ للسيول.

وأوعزت الوزارة على رؤساء اللجان ورؤساء المجالس والمدراء، على إشرافهم الشخصي على الاستعدادات، وفتح غرف طوارئ على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المعنية من حكام إداريين والدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة، لضمان حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشددت الوزارة على أن أي تقصير في تنفيذ الإجراءات المطلوبة أو متابعة المواقع الخطرة سيُعرّض المقصرين للمساءلة.

ودعت الوزارة المواطنين، خاصة في المناطق المذكورة، إلى توخي الحذر الشديد، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق التجمعات المائية، والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية المعلنة.