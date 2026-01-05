توقيف موظف سابق في وزارة الصحة اختلس 129 ألف دينار

وطنا اليوم:قرّر المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف سابق لدى وزارة الصحة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية الاختلاس.

وفي التفاصيل قام الموظف باختلاس مبلغ 129 ألف دينار على فترات في أثناء عمله في أحد المراكز الصحيّة التابعة للوزارة.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق