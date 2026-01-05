بنك القاهرة عمان
محافظة: 701 مدرسة في الأردن بدون مراسلين

5 يناير 2026
محافظة: 701 مدرسة في الأردن بدون مراسلين

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، إنّ 701 مدرسة تخلو من مراسلين “آذنة” في الأردن.
وأضاف محافظة، في رد على أسئلة نيابية مقدمة من النائب سليمان الخرابشة، أن نظام المياومة يُعمل به وفقا لما تقتضيه حاجة المدارس، حيث يتم استخدام أشخاص للقيام بأعمال النظافة داخل المدرسة بأجر يومي وبصورة غير منتظمة، لأيام عدة لا تصل في مجموعها شهرا كاملا.
وتابع أنه لا يُشترط في ذلك استخدام الشخص نفسه لأكثر من يوم واحد لتلك الأعمال، والأمر مرهون بما هو متوفر من مخصصات مالية.
وفيما يتعلق بإنشاء مدارس جديدة، أوضح أن جميع مدارس وزارة التربية والتعليم المستحدثة حاليا والسابقـة يُخصص لها جميع الكوادر التعليمية، إما عن طريق التعيين أو عن طريق التعليم الإضافي، وذلك التزاما بموازنة الدولة المقررة لتعيينات وزارة التربية.


