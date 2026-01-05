بنك القاهرة عمان
الخشمان: إتلاف البضائع المصادَرة تجاوز مرفوض وسأتحمّل قيمتها

5 يناير 2026
وطنا اليوم:قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، إن ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول من إتلاف للبضائع المصادَرة كان صادمًا ومؤلمًا، ولا يمكن تبريره أو القبول به تحت أي ذريعة، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يمثل القيم المؤسسية ولا يعكس أخلاقيات العمل التي نؤمن بها.
وأضاف الخشمان، ” من المحزن أن تُرتكب مثل هذه التصرفات باسم تطبيق النظام، في حين أن النظام وُضع لحماية الناس لا لإيذائهم، ولحفظ الحقوق لا لإهدارها “، مشددًا على أنه لا يقبل بهذا السلوك رفضًا قاطعًا، ولن يسمح بتكراره تحت أي ظرف وتعهد بتعويض أصحاب البضائع .
وأوضح أن المصادرات تُتخذ بحق من يخالف النظام ووفق إجراءات قانونية واضحة، إلا أن إتلاف المصادرات خارج الأطر الرسمية يُعد تجاوزًا جسيمًا يمس جوهر العدالة، ويُسيء لصورة العمل المؤسسي، ويهز ثقة المواطنين.
وأكد الخشمان تكفله الكامل بقيمة البضائع التي جرى إتلافها، انطلاقًا من مسؤوليته الأخلاقية قبل الإدارية، مبينًا أن هذا القرار لا يُلغي المحاسبة، بل يرافقها، حيث باشرت الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة بحق الموظفين المتورطين.
وختم الخشمان بالتأكيد على أن كرامة الناس وحقوقهم خط أحمر، وأن أي موظف يتجاوز صلاحياته أو يسيء استخدام سلطته سيُحاسب دون تردد، مضيفًا: “لن نبني الثقة إلا بالعدل، ولن نحمي النظام إلا بالإنسانية”


