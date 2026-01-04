الترخيص تطرح عدداً من الأرقام الأكثر تميزاً بالمزاد العلني المباشر

وطنا اليوم:أعلنت ادارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح مجموعة من الأرقام الأكثر تميزا من ترميز (66) ومن ترميز الخانتين المختلفتين والتي كان مقرر بيعها بالمزاد العلني للبيع المباشر من خلال البوابة الإلكترونية (والمبينة بالكشف المرفق).

وأشارت الى ان البيع سيبدأ يوم الاربعاء الموافق 7-1-2026م في تمام الساعة الخامسة مساء من خلال البوابة الالكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وللشراء يمكن الدخول على البوابة من خلال الرابط

https://eservices.dvld.gov.jo

كما وتعلن إدارة الترخيص عن طرح مجموعة كبيرة من الأرقام المتناسقة من ترميز (66) وبأسعار تبدأ من 2,500 دينار، علما أن البيع سيبدأ يوم الاربعاء الموافق 9-7-1-2026م في تمام الساعة الخامسة مساءً من خلال البوابة الالكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات.

ونوهت الى انه يسمح للشخص الواحد بشراء أكثر من رقم وعدد غير محدود من الأرقام بنظام السلة ويسمح بتقديم أكثر من طلب شراء بآن واحد.

وكما أعلنت إدارة الترخيص عن فتح باب تقديم طلبات الشراء لمجموعات من الأرقام للمستثمرين في مجال تجارة الأرقام