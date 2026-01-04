بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مشاغل الأمير فيصل الرئيسية

37 ثانية ago
رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مشاغل الأمير فيصل الرئيسية

وطنا اليوم:افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مشاغل الأمير فيصل الرئيسية التابعة لسلاح الصيانة الملكي في موقعها الجديد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الصيانة والدعم اللوجستي، وكان في استقباله مدير سلاح الصيانة الملكي وقائد المشاغل.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدّمه قائد المشاغل، تناول فيه المهام الفنية واللوجستية التي تضطلع بها المشاغل في إسناد مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى الإمكانات الفنية والتقنية المتوفرة، وخطط التحديث والتطوير بما يواكب متطلبات العمل ويرفع كفاءة الأداء.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة أن تطوير مشاغل الصيانة العسكرية يمثل توجهاً استراتيجياً نحو التمكين الصناعي العسكري، بما يمنح القوات المسلحة مرونة أعلى في الصيانة والتحديث، ويعزز من الاستجابة والجاهزية العملياتية للوحدات الميدانية في مختلف الظروف، مشيراً إلى دور المشاغل الحيوي في توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر متخصصة في الصناعات والتقنيات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط الشاملة التي تنفذها القيادة العامة لتحديث المنشآت الفنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وبناء قاعدة دفاعية وطنية حديثة تعزز الجاهزية الشاملة لاستدامة الكفاءة والفاعلية.
يشار إلى أن مشاغل الأمير فيصل الرئيسية أُنشئت وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية، وعلى مساحة تُقدَّر بـ(165) دونماً، وبإشراف وتنفيذ من الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال الصيانة والإدامة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الاعتمادية الفنية للآليات والمعدات العسكرية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:27

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من كتلة حزب مبادرة النيابية

16:38

جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته

16:29

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 461 موقوفا إداريا

16:25

دعوات لسحب استضافة مونديال 2026 من أمريكا

16:19

اعتقال مادورو… الرسالة الأخطر من واشنطن إلى خامنئي

16:16

الاقتصاد الرقمي: التحديث الجديد لتطبيق سند أدى إلى ضغط مؤقت على الأنظمة

16:13

المنخفض الجوي يفضح و يعري البنى التحتية في المملكة

15:32

ضبط مركبتين محملتين بأشجار حرجية معمّرة مقطوعة في عجلون

15:18

Orange Jordan launches the “Digital Inclusion Guide” in Braille to enhance the experience of customers with visual impairments

15:14

استثمار جديد في “الطفيلة الصناعية” بقيمة 10 ملايين دينار سيوفر 200 فرص عمل.

15:11

الغذاء والدواء تؤكد منع الإعلان والترويج لأي مستحضر تجميلي دون موافقة مسبقة

15:04

كلب ضال ينهش ثمانيني في إربد

وفيات
وفيات الأحد 4 – 1 – 2026الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025