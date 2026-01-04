بنك القاهرة عمان
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 461 موقوفا إداريا

14 ثانية ago
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 461 موقوفا إداريا

وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن 461 موقوفاً إدارياً.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصهم في الإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، خاصة مع بداية العام الجديد 2026، وذلك بعد دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها في التوقيف.
من جهة أخرى، يكرس هذا القرار نهج الوزارة الإنساني في التعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين


