الاقتصاد الرقمي: التحديث الجديد لتطبيق سند أدى إلى ضغط مؤقت على الأنظمة

12 ثانية ago
وطنا اليوم:قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مساء الأحد، إن التحديث الجديد لتطبيق “سند” الحكومي حظي باهتمام واسع من المواطنين منذ الإعلان عنه صباح اليوم، في ظل ما يتضمنه من مزايا وخدمات رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، وتعزيز تجربة المستخدم، الأمر الذي انعكس على ارتفاع ملحوظ في معدلات الإقبال على التطبيق خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنه نتيجة ذلك شهد التطبيق دخولًا متزامنًا لأعداد كبيرة من المستخدمين في وقت واحد، وهو ما تجاوز القدرة الاستيعابية الحالية للمنظومة، وأدى إلى ضغط فني مؤقت على الأنظمة.
يُشار إلى أن تطبيق “سند” يسجّل في الظروف الاعتيادية معدلات استخدام مرتفعة، ما يوضح أن الإقبال الذي شهده التطبيق عقب الإعلان عن التحديث جاء بمستويات أعلى من المعدلات المعتادة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن الفرق الفنية تعمل حاليًا على تعزيز الموارد الفنية ورفع القدرة الاستيعابية للأنظمة، ضمن إجراءات تقنية تهدف إلى ضمان استقرار الخدمة وتحسين أدائها، على أن تعود الخدمات للعمل بكامل كفاءتها خلال وقت قصير.


