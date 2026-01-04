ضبط مركبتين محملتين بأشجار حرجية معمّرة مقطوعة في عجلون

وطنا اليوم:ضبطت كوادر مديرية زراعة محافظة عجلون بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، مركبتين محملتين بالأشجار المعمرة والنادرة والمقطوعة في إحدى الغابات الحرجية بالمحافظة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة التي تحمي الثروة الحرجية.

وقال مدير زراعة عجلون رامي العدوان، إن الكوادر تحركت فور تلقي البلاغ والتحفظ على كميات من أشجار السنديان والملول المقطوعة، وتسليمها لمحطة حراج اشتفينا وضبط الأشخاص المتورطين والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق أحكام قانون الزراعة.

وأكد أن الأشجار الحرجية، خصوصا أشجار السنديان المعمّرة تُعد ثروة وطنية لا تقدر بثمن، لما لها من دور بيئي كبير في الحفاظ على التنوع الحيوي ومنع انجراف التربة والمساهمة في التوازن البيئي، مبينا أن المديرية لن تتهاون مع أي اعتداء يطال الغابات أو الثروة الحرجية.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة تواصل تنفيذ جولات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية، خاصة خلال فصل الشتاء، داعيا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو اعتداءات للحفاظ على الغطاء الحرجي.

وأوضح العدوان، أن حماية الغابات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن القوانين النافذة تفرض عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الأشجار الحرجية.