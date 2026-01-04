الأردن والصين يبحثان تنفيذ مبادرات لإرسال مساعدات طبية وغذائية لغزة

وطنا اليوم:عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بمقرها، لقاء موسعا جمع ممثلي الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية مع وفد من السفارة الصينية في الأردن.

وبحسب بيان للمؤسسة، الأحد، هدف اللقاء إلى وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري في مجالات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، وبحث آفاق التعاون في تنفيذ مبادرات إغاثية لإرسال المساعدات الطبية والغذائية لدعم أهل قطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت مدير عام المؤسسة رنا عبيدات، أهمية تبادل المعلومات حول منتجات الغذاء والدواء ذات الفرص التصديرية التنافسية إلى الصين، وفهم البيئة التشريعية والتنظيمية في كلا البلدين لتسهيل التصدير، لافتة إلى التوجه لعقد سلسلة اجتماعات فنية مستقبلية مع نظيراتها من الجهات الصحية الصينية لمواءمة المتطلبات التنظيمية بين الجانبين، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية وزيادة الصادرات.

وشددت على أهمية الزيارات الميدانية للوفود الفنية إلى مواقع تصنيعية صينية كبرى، لتبادل ونقل الخبرات وبناء القدرات في مجال المعايير التكنولوجية العالمية في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، على غرار النجاح الذي تحقق في زيارات المصانع الغذائية.

من جهته، أكد المستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الصينية في الأردن تشينغ يونغرو، عمق ومتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين في مختلف المجالات، مشيرا إلى التعاون في اطلاع الشركات الصينية الكبرى على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن.

وعرض ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، ملخصا حول قطاع التصنيع الدوائي ومزاياه التنافسية وما حققه من نمو ملحوظ ومضاعفة في الصادرات، إذ بلغت قيمة صادرات القطاع 863 مليون دولار عام 2024، وحققت صادراته نموا بنسبة 15 بالمئة نتيجة الجودة والموثوقية التي يتمتع بها الدواء الأردني.

من جهتها، قالت أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية حنان السبول، إن التعاون مع شركات الأدوية في الصين قائم على أساس التكامل والعمل المستمر لتوسيع التعاون بما يسهم في نمو الصناعة الدوائية.

بدوره، عرض ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، ملخصا حول نقاط قوة القطاع والمؤشرات الإيجابية التي حققها، إذ سجل القطاع معدل نمو إجمالي بنسبة 102 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس مكانته الرائدة كواحد من أسرع القطاعات الوطنية نموا، كما بلغت قيمة صادرات القطاع 823 مليون دينار عام 2024.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية استعادة الأمل فواز الشكعة، إيجازا حول جهود جمعية “استعادة الأمل” كمبادرة بتوجيهات ملكية، لتقديم الدعم الطبي السريع لمبتوري الأطراف في غزة، ودورها في تقديم خدمات طبية وتأهيلية شاملة متعلقة بالأطراف الاصطناعية، تحت إشراف طاقم طبي مؤهل، لتشكل نموذجا وطنيا رائدا يهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجالي الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل، عبر تحويل العمل الإنساني إلى نموذج مستدام قائم على التكنولوجيا.