إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

وطنا اليوم:قرر محافظ جرش مالك خريسات إغلاق شارع سيل الزرقاء الفرعي (المجدل)، المؤدي إلى قضاء برما بشكل مؤقت احترازيا؛ حفاظا على السلامة العامة.

وقال خريسات إن قرار الإغلاق جاء احترازيا لحين الانتهاء من أعمال إزالة الصخور والأتربة من كتف الشارع، لضمان عدم انهيارها على الطريق.

وأضاف أن كوادر وزارة الأشغال العامة، وبعد إجراء دراسة فنية من مختصين في مديرية أشغال جرش، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وشرطة جرش وقسم سير جرش، قررت إغلاق الشارع مؤقتا إلى حين الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة.

وبيّن خريسات أن المسافة التي ستشملها الأعمال تبلغ 350 مترا، موضحا أن الشارع شهد خلال المنخفض الجوي الأخير انجرافات للأتربة والصخور، جرى التعامل معها على الفور.

وأشار إلى أن الأعمال تتضمن إزالة الصخور والأتربة لضمان عدم انجرافها مجددا، مبينا أن طبيعة التربة في مدخل جرش الجنوبي تعد تربة متفككة.

وأوضح خريسات أنه جرى وضع لوحات إرشادية في موقع العمل، داعيا مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة إلى حين الانتهاء من جميع الأعمال وفتح الشارع أمام الحركة المرورية.