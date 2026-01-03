بنك القاهرة عمان
عقد قران سيف الدين نجل الصحفي محمد غنام .. آل الحاج وغنام النجار .. نسايب

3 يناير 2026
وطنا اليوم – الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السموات والارض وما بينهما وما تحت الثرى .
اكتمل عقد الفرح والسرور والسعادة لقرة عيوني ابنائي وبناتي بعقد قران اخر العنقود نجلي سيف الدين على صاحبة الصون والطهر والعفاف ( دانا ) كريمة السيد محمد احمد الحاج من صرفند العمار ، وذلك في اجواء مفعمة بالحب والمودة وبالبهجة .
ووسط دعوات للعروسين .. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير ومودة ورحمة ،
واجعل كل أيامهما سعادة وهناء ، وان يرزقهما الذرية الصالحة .

ألف ألف مبارك، وبالرفاء والبنين .. وعقبال الفرحة الكبرى.


