عقد قران سيف الدين نجل الصحفي محمد غنام .. آل الحاج وغنام النجار .. نسايب

وطنا اليوم – الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السموات والارض وما بينهما وما تحت الثرى .

اكتمل عقد الفرح والسرور والسعادة لقرة عيوني ابنائي وبناتي بعقد قران اخر العنقود نجلي سيف الدين على صاحبة الصون والطهر والعفاف ( دانا ) كريمة السيد محمد احمد الحاج من صرفند العمار ، وذلك في اجواء مفعمة بالحب والمودة وبالبهجة .

ووسط دعوات للعروسين .. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير ومودة ورحمة ،

واجعل كل أيامهما سعادة وهناء ، وان يرزقهما الذرية الصالحة .

ألف ألف مبارك، وبالرفاء والبنين .. وعقبال الفرحة الكبرى.