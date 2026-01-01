الأردن يقدم مشاعر العزاء للاتحاد السويسري بضحايا حادث حريق مأساوي

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق بضحايا حادثة حريق منتجع تزلّج في سويسرا، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب سويسرا في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، إن عددًا من الأشخاص سقطوا بين قتلى وجرحى جراء انفجار في منتجع التزلج الفاخر في جبال الألب “كرانز مونتانا”.

وأفاد جيتان لاثيون، المتحدث باسم الشرطة في كانتون فالي جنوب غرب سويسرا ، عبر منصة “إكس”، بأن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً، دون أن يحدد عدد القتلى، لافتًا إلى أن الانفجار وقع فيما كان المشاركون يرحبون بالعام الجديد.