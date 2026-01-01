بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الشعراء تكتب : عام يستعد للرحيل !!!!

1 يناير 2026
الشعراء تكتب : عام يستعد للرحيل !!!!

بقلم الدكتوره أمل الشعراء /جامعة الزيتونة الأردنية

مع إطلالة عام وذهاب عام، يبرز للمتأمل أحداث عظام وقضايا جسام ، يجدر بالعاقل الفطن أن يقف عندها وقفات ويسترجع فيها الذكريات، يجدد العهد، ويبرم العقد، ينظر في ماضيه وما أحدث فيه، ويتأمل في مستقبله وما عزم على أن يفعله فيه ، إن أمد الله في أجله ، وزاده في عمره ، وأدام له نعمه،فمع إطلالة عام وذهاب عام، ينبغي علينا أن نقف عندها نجيل النظر، ونحرّك الفكر، علينا أن نعيد ترتيب اوراقنا من جديد، ونكتب فيها حروفا مرسومة بمعاني الحب والحياة ؛ معاني الإنسانية ، والنظرة المستقبلية المفعمة بالأمل والخير علينا أن نستعيد ، ونعد أنفسنا من جديد ، تاركين خلفنا كل الشوائب المريضة التي اعتلت إنسانينا، وديننا الحنيف
إننا حينما نستقبل عاما ونودع عاما آخر ، لهو حدث ينبغي الوقوف عنده ؛لمراجعة دستوري حياتنا من جديد من خلاله نحدد منهج حياتنا الجديدة نأخذ من الماضي ما يدعم ويعزز حاضرنا، ولنجعل الحاضر والمستقبل، صورة مشرقة مليئة بالسعادة والحياة، والكرامة الإنسانية للبشر في كل بقاع الأرض. .أعزائي كل عام وأنتم والوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بألف خير، وأن يعم الأمن والأمان على البشرية أجمع..اللهم آمين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

الضمور تكتب : الخروج من دائرة الشك

21:06

الكرك … مسؤول بـ”ثلاثة مناصب” وعجز عن إصلاح طريق! هل جفّت ميزانية “الأشغال” أم جفّت الوعود؟ … فيديو

20:38

الفيصلي ينفرد بصدارة الدوري الممتاز لكرة السلة

20:35

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الهياجنة

20:22

أنجلينا جولي تتفقد جهود الإغاثة عند معبر رفح وتزور جرحى غزة

20:15

رئيس المجلس الانتقالي يعلن مرحلة انتقالية لإعلان دولة الجنوب باليمن

20:06

وزارة الأشغال: 1.25 مليون دينار تكلفة صيانة إنارة طريق عمّان التنموي

19:31

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر

19:26

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب المكسيك وشينبوم تلغي مؤتمرها الصحفي

19:20

الألبوم الرسمي لكأس الأمم الإفريقية ريدوان يكتسح المشاهدات عالميًا

19:15

الأغوار تسجل أعلى مجموع مطري بواقع 55.2 ملم خلال الهطولات الأخيرة

19:07

المستقلة للانتخاب: تحويل حزبين إلى المحكمة لعدم التزامهما بأحكام القانون

وفيات
الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025