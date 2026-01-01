الشعراء تكتب : عام يستعد للرحيل !!!!

بقلم الدكتوره أمل الشعراء /جامعة الزيتونة الأردنية

مع إطلالة عام وذهاب عام، يبرز للمتأمل أحداث عظام وقضايا جسام ، يجدر بالعاقل الفطن أن يقف عندها وقفات ويسترجع فيها الذكريات، يجدد العهد، ويبرم العقد، ينظر في ماضيه وما أحدث فيه، ويتأمل في مستقبله وما عزم على أن يفعله فيه ، إن أمد الله في أجله ، وزاده في عمره ، وأدام له نعمه،فمع إطلالة عام وذهاب عام، ينبغي علينا أن نقف عندها نجيل النظر، ونحرّك الفكر، علينا أن نعيد ترتيب اوراقنا من جديد، ونكتب فيها حروفا مرسومة بمعاني الحب والحياة ؛ معاني الإنسانية ، والنظرة المستقبلية المفعمة بالأمل والخير علينا أن نستعيد ، ونعد أنفسنا من جديد ، تاركين خلفنا كل الشوائب المريضة التي اعتلت إنسانينا، وديننا الحنيف

إننا حينما نستقبل عاما ونودع عاما آخر ، لهو حدث ينبغي الوقوف عنده ؛لمراجعة دستوري حياتنا من جديد من خلاله نحدد منهج حياتنا الجديدة نأخذ من الماضي ما يدعم ويعزز حاضرنا، ولنجعل الحاضر والمستقبل، صورة مشرقة مليئة بالسعادة والحياة، والكرامة الإنسانية للبشر في كل بقاع الأرض. .أعزائي كل عام وأنتم والوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بألف خير، وأن يعم الأمن والأمان على البشرية أجمع..اللهم آمين