فراس ذيب يودّع زملاءه : المناصب مؤقتة وتبقى الذكريات

30 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:ودّع مدير العلاقات العامة والإعلام فراس ذيب عبدالله زملاءه ومحيطه المهني برسالة مؤثرة أعلن فيها انتهاء مسيرته الوظيفية بعد أكثر من ثلاثين عامًا من العطاء والعمل مؤكّدًا أن المناصب مؤقتة وأن ما يبقى هو الأثر الإنساني والعلاقات والذكريات الطيبة.
وأعرب عبدالله في رسالته عن بالغ شكره وامتنانه لكل من عمل معهم خلال سنوات خدمته مشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها كانت تجربة مميزة وغنية بالدروس والخبرات خاصة في ختامها بتوليه إدارة العلاقات العامة والإعلام.
وأكد تقديره الكبير للتعاون والدعم الذي حظي به من زملائه متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية ومعربًا عن أمله في استمرار التواصل والعلاقات الطيبة في المستقبل.
وختم عبدالله رسالته بالتأكيد على اعتزازه بهذه المسيرة الطويلة وبكل من شاركه العمل خلالها موجّهًا تحية احترام وتقدير لكل من كان جزءًا من رحلته المهنية


