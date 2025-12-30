بنك القاهرة عمان
وزير الزراعة يوجّه بحصر أضرار المنخفض الجوي الأخير في محافظات الجنوب

30 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:وجّه وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، اليوم الثلاثاء، مديريات الزراعة في محافظات الجنوب إلى الشروع الفوري بحصر وتقييم جميع الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جرّاء المنخفض الجوي الأخير، وذلك حفاظا على استدامة الإنتاج الزراعي، وبما يسهم في دعم المتضررين ووضع الحلول الملائمة لمعالجة آثار الأحوال الجوية على القطاع.
وأكد الخريسات أن لجانا فنية مختصة ستعمل ميدانيا على التواصل المباشر مع المزارعين، وحصر الأضرار التي طالت المحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، والبنية التحتية الزراعية، إضافة إلى متابعة جميع الشكاوى المقدمة من المزارعين، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف جهود الإرشاد الزراعي خلال هذه الفترة، من خلال تقديم التوجيهات الفنية اللازمة للمزارعين حول آليات التعامل السليم مع آثار المنخفض الجوي، والحد من الخسائر المحتملة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في المراحل اللاحقة.
وأكدت وزارة الزراعة استمرارها في متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المحافظات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


