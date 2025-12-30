بنك القاهرة عمان
التربية: لا حذف أو تخفيف في المباحث الدراسية للصفين الحادي والثاني عشر

30 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أكدت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، أنه لا يوجد حذف أو تخفيف في المباحث الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، كما يتم تداوله في الميدان التربوي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشددةً على عدم صحة هذه الادعاءات.
وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي موجه إلى مديريات التربية والتعليم أن مباحث المرحلة الثانوية تعتمد على منهجية علمية واتجاهات تعليمية واضحة، تحقق التوازن بين عمق المحتوى وجودة التعلم، مع مراعاة الزمن المخصص للتدريس وعدد الحصص لكل مبحث.
وثمنت الوزارة دور المعلمين والمعلمات في إنجاح العملية التعليمية، مؤكدةً أنها تستقبل الملاحظات المهنية التي تسهم في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، وذلك ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة.


