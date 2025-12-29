مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة المصري بوفاة الدكتور محيي الدين المصري، والد وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة النعيمة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة المصري سائلاً المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.