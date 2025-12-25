تعليمات مهمة لطلبة التكميلي وتحديد مواقع القاعات إلكترونياً (رابط)

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم جميع الطلبة المشتركين في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة “الامتحان التكميلي” لعام 2024، إلى ضرورة التعرف على مواقع قاعات الامتحان المخصصة لهم وتحديد أماكنها بدقة قبل وقت كافٍ من بدء الامتحانات، وذلك لتجنب التأخر عن الموعد المحدد.

وأتاحت الوزارة للمشتركين إمكانية الوصول إلى موقع المدرسة والقاعة عبر الرابط https://exams.moe.gov.jo ، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق في المنشورات التوعوية، مؤكدة أن الالتزام بالوقت والمكان يعد جزءاً أساسياً من نجاح العملية الامتحانية.

*تعليمات هامة وضوابط الدخول

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة حزمة من التعليمات الناظمة لضمان سير الامتحانات بكل سهولة ويسر، وجاء أبرزها:

الحضور المبكر: ضرورة تواجد المشترك في قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الجلسة، علماً بأن أبواب المدارس ستغلق عند بدء الامتحان ولن يسمح بدخول أي متأخر.

إثبات الشخصية: التشديد على إحضار إثبات الشخصية يومياً (هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للأردني، والبطاقات التعريفية المعتمدة لغير الأردنيين)، ووضعها على مقعد المشترك.

بطاقات الجلوس: أوضحت الوزارة أن مشتركي الدراسة الخاصة غير ملزمين بطباعة بطاقة الجلوس إلكترونياً، حيث سيتم تسليمهم النسخ الورقية من قبل رئيس القاعة في اليوم الأول.

آلية الإجابة والأدوات المسموحة

المقلمة والقرطاسية: منعت الوزارة إحضار أي أقلام (حبر أو رصاص)، حيث ستوفر الوزارة لكل مشترك مقلمة تحتوي على (قلم حبر، 3 أقلام رصاص، ممحاة، ومبراة).

ورقة القارئ الضوئي: أكدت الوزارة أن ورقة الماسح الضوئي هي المعتمدة فقط لاحتساب علامات أسئلة “الاختيار من متعدد” باستخدام قلم الرصاص، بينما تخصص دفاتر الإجابة للأسئلة الإنشائية (في مباحث اللغة العربية، الإنجليزية، والرياضيات) باستخدام قلم الحبر.

تحذيرات من المحظورات

وحذرت الوزارة من إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى القاعات، بما في ذلك الهواتف الخلوية، السماعات اللاقطة، الساعات الذكية، الآلات الحاسبة، أو أي قصاصات ورقية. وأكدت أن مخالفة هذه التعليمات تعرض المشترك لعقوبات مغلظة قد تصل إلى الحرمان من التقدم للامتحان لمدة عامين دراسيين.

كما شددت الوزارة على أن ورقة الأسئلة ودفتر الإجابة والماسح الضوئي هي وثائق رسمية يمنع العبث بها أو انتزاع أوراق منها أو الخروج بها من القاعة، ولا يسمح للمشترك بمغادرة الغرفة إلا بعد انتهاء الزمن المقرر وتسليم كافة الوثائق.

مسار BTEC والشهادات المهنية

وفي إطار تطوير التعليم المهني، أشارت الوزارة عبر حملتها التوعوية #أتعلم_لأعمل إلى أن خريجي مسار التعليم التقني المهني (BTEC) سيحصلون على شهادة مزاولة مهنة معتمدة فور تخرجهم، مما يفتح أمامهم آفاق العمل المباشر في سوق العمل المحلي والدولي.