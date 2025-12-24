الخطيب تزور شركة DHL express الأردن لبحث سبل التطوير في قطاع البريد

وطنا اليوم – زارت رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أ. لارا الخطيب شركة البريد السريع والخدمات اللوجستية – DHLالأردن يرافقها عضو مجلس المفوضين م. زيد القاضي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة، والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب الدولية في مجالات البريد والخدمات اللوجستية ، وكان في استقبالهم المدير العام للشركة خالد سليم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن رؤية هيئة تنظيم الاتصالات الهادفة إلى بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص ، وتعزيز التكامل بين الجوانب التنظيمية والتشغيلية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع البريد والخدمات اللوجستية، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.

وخلال الزيارة، استمعت الخطيب إلى عرض موسّع قدمته إدارة شركة DHL تناول نبذة شاملة عن تاريخ الشركة، وانتشارها العالمي، ونطاق أعمالها في مجال البريد السريع والخدمات اللوجستية، إضافة إلى استعراض نماذج التشغيل المعتمدة في إدارة سلاسل الإمداد، والخطط المستقبلية التي تنفذها الشركة لمواكبة النمو المتزايد في حركة الشحن والتجارة الإلكترونية.

كما تضمّن العرض استعراضًا تفصيليًا لأحدث الحلول التقنية والأنظمة الرقمية التي تعتمدها DHL في تتبع الشحنات، وإدارة البيانات، وأتمتة العمليات، وتحسين كفاءة الفرز والتوزيع، وتسريع إجراءات التسليم، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والموثوقية، وتعزيز تجربة العملاء وفق أفضل المعايير .

وشملت الزيارة جولة ميدانية موسعة في المرافق التشغيلية التابعة لشركة DHL، اطلعت الخطيب خلالها على البنية التحتية المتقدمة، وآليات العمل اليومية، وأنظمة التشغيل الذكية، وإجراءات الجودة والسلامة المهنية، إضافة إلى آليات إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال، والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في قطاع البريد والخدمات اللوجستية.

وجرى خلال الزيارة بحث عدد من القضايا والمحاور الاستراتيجية، شملت الأطر التنظيمية والتشريعية الناظمة لقطاع البريد والخدمات اللوجستية، والتحديات التشغيلية التي تواجه الشركات العاملة في القطاع، وآليات تعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الخدمات وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي، والابتكار، وتطبيق الحلول الذكية، وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في دعم جاهزية القطاع لمواكبة المتغيرات ، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

الخطيب أكدت خلال الزيارة أن هيئة الاتصالات تولي قطاع البريد والخدمات اللوجستية أهمية استراتيجية نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة التجارة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، مشيرة إلى التزام الهيئة بتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة تشجع على الابتكار والاستثمار، وتدعم التنافسية، وتسهم في تحقيق الاستدامة والنمو في القطاع.

من جانبها، أعربت إدارة شركة DHL عن بالغ تقديرها ، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس حرص الهيئة على تعزيز التواصل المؤسسي والتعاون البناء مع شركات البريد ، ومشيدة بالدور التنظيمي الذي تقوم به الهيئة في تطوير القطاع والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات واللقاءات التي تنفذها هيئة تنظيم الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة بقطاع البريد، في إطار سعيها إلى تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وضمان تقديم خدمات بريدية ولوجستية متقدمة تلبي تطلعات المستفيدين وتنسجم مع أحدث المعايير والممارسات الفضلى .