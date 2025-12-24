رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالزرقاء

العيسوي: الملك يضع تحسين نوعية حياة المواطنين في مقدمة الأولويات

وطنا اليوم – افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الأربعاء في محافظة الزرقاء، حديقة عامة في مخيم الزرقاء، التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإنشائها عقب لقائه مع وجهاء المخيمات، ضمن مجموعة من المشاريع في جميع المخيمات من خلال المبادرات الملكية.

وجال العيسوي، بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، في مرافق الحديقة، حيث استمع إلى شرح من المشرفين حول الخدمات والوسائل الترفيهية التي توفرها لأبناء المخيم؛ إذ تتضمن مناطق ألعاب مطاطية ورملية آمنة، وأسواراً خارجية، ومقاعد للجلوس، ومظلات، وغرفة حارس، إلى جانب ملعب كرة قدم ذا أرضية من النجيل الصناعي.

وتشكل الحديقة متنفساً لأبناء مخيم الزرقاء والمناطق المجاورة.

كما تفقد العيسوي مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي، التي تم اعادة تأهيلها ضمن المبادرات الملكية بالشراكة مع البنك العربي في ضوء المطالب المتكررة لأبناء المجتمع المحلي خلال الزيارات الملكية للمحافظة، إذ يعود تاريخ إنشائها لأكثر من 25 عاماً بتمويل من البنك العربي. ويمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكة بين المبادرات الملكية والقطاع الخاص في إطار مسؤوليته المجتمعية.

واطلع العيسوي، خلال جولة في مرافق المشروع، على مجريات العمل في الحديقة التي شارفت على الانتهاء، وبحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، والمدير العام للبنك العربي رندة الصادق، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، ومدير الاتصال المؤسسي في البنك العربي طارق الحاج حسن ومدير العمليات في مؤسسة عبدالحميد شومان إيهاب الزيتاوي ومديرة الاتصال في المؤسسة فرح أبو عيشة.

واستمع العيسوي، إلى ايجاز حول الخدمات التي تقدمها الحديثة والمكتبة، ودورها في تعزيز البعد المجتمعي لجميع الفئات العمرية.

وتعد مؤسسة عبدالحميد شومان ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية.

ويضم المشروع مبنى لمكتب “عبد الحميد شومان” فرع الزرقاء تتكون من طابقين وتحتوي على قاعات متعددة الأغراض وقاعات أنشطة لليافعين والأطفال، وتقدم خدمات ثقافية متنوعة لكافة فئات المجتمع ومهيأة لذوي الإعاقة وتخدم كافة الفئات العمرية. وتحتوي الحديقة على وحدتي ألعاب أطفال (مطاطية ورملية) ومبانٍ إدارية وخدمية لبلدية الزرقاء، التي ستتولى إدارة وتشغيل الحديقة.

كما تفقد العيسوي، بحضور المحافظ أبو قاعود ومدير مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية العقيد المهندس محمد محسن قديسات، مشروع إنشاء مدرسة الثقافة العسكرية في لواء الرصيفة للاطلاع على سير العمل في هذا الصرح التعليمي الحيوي، الذي جاء إنشاؤه ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية.

وجال العيسوي في مرافق المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه (80%)، حيث يتألف من مبنيين حديثين للغرف الصفية، يضم كل منهما ثلاثة طوابق (تسوية، أرضي، وأول)، وستضم المدرسة (30) غرفة صفية، بالإضافة إلى مختبري حاسوب، ومختبر علوم، ومكاتب إدارية، ومستودعات، ومنامات.

واختتم العيسوي الجولة بتفقد “نواة المدينة الرياضية” في لواء الرصيفة، الذي صدرت التوجيهات الملكية بإنشائها لخدمة المجتمع المحلي وقطاع الشباب بشكل خاص.

وجال العيسوي، بحضور وزير الشباب الدكتور رائد العدوان ومحافظ الزرقاء فراس أبو قاعود، في مرافق المشروع.

وفي تصريحات صحفية، أكد العيسوي أن المبادرات الملكية ماضية في تنفيذ التوجيهات السامية في محافظة الزرقاء وجميع محافظات المملكة، لضمان تلبية الأولويات الملحة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يجسد حرص جلالة الملك المعظم على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لهم.

وبين العيسوي أن جلالة الملك، يضع مطالب المواطنين في صلب اهتمامه خلال لقاءاته التواصلية وزياراته الميدانية، حيث يوجه جلالته بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يتوافق مع الخطط الحكومية، لتكون هذه المبادرات رافداً مكملاً وداعماً للبرامج الوطنية الشاملة.

ولفت إلى أن افتتاح وتفقد مشاريع تنموية في الزرقاء بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، من شأنه تعظيم الأثر الإيجابي على أبناء المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية يلمسها المواطن في مستوى الخدمات والرفاه الاجتماعي.