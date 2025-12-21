عرس تركي عراقي فخم.. صناديق من الذهب قدمت لعروس من عائلة بارزاني تزوجها ابن عشيرة إيزول

وطنا اليوم:اضطرت عروس عراقية إلى الجلوس خلال حفل زفافها بسبب ثقل الذهب الذي كانت ترتديه.

وتزوج المحامي كهرمان زولفيكار إيزول (26 عاما)، ابن أخ النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية في شانلي أورفا زولفيكار إيزول، من المحامية نازدار بارزاني (25 عاما)، ابنة عبد الكريم بارزاني وابنة عم رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني وممثله، في حفل فخم.

وحضر الحفل، الذي أقيم في شانلي أورفا، زعيم العشيرة والنائب السابق زولفيكار إيزول، إلى جانب وجهاء عشائر آخرين وآلاف المدعوين. وخلال الحفل، تجمهر المدعوون حول العروس والعريس ورشقوهما بأعداد كبيرة من الأموال، حيث قام الموظفون بجمعها وتخزينها في صناديق.

وبينما تنافس المدعوون في رشق الأموال، زُيّنت العروس بكيلوغرامات من الذهب، حيث ارتدت ريالا ذهبيا وحزاما ذهبيا وقلائد وخاتم ألماس وتاجا ذهبيا، ما اضطرها للجلوس بعد فترة قصيرة أثناء الرقص بسبب ثقل هذه المجوهرات.

وأقيم عقد القران من قبل رئيس بلدية سيفيريك علي مرات بوجاك. وبعد الحفل، شكل المدعوون القادمون من العراق طابورا طويلا لتقديم الذهب الذي أحضروه في صناديق خاصة. خلال مراسم تبادل المجوهرات، واستمتع الحضور برقص الهلاي التقليدية.

وشكر زعيم عشيرة إيزول زولفيكار إيزول، النائب السابق لأربع فترات عن شانلي أورفا، الحضور معتبرا أن هذا الزواج يعزز روابط الأخوة بين تركيا والعراق. وأكد أن كلا العشيرتين ستساندان عملية السلام والأخوة وفقا لدعوات الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.

من جانبه، أعرب رجل الأعمال جيهان إيزول، والد العريس وأحد أبرز وجوه عشيرة إيزول، عن استمرار التضحية من أجل تركيا والعراق في المرحلة المقبلة. كما قال منصور برزاني، شقيق العروس، إن هذا الزواج يقوي الأخوة بين البلدين. واستمر حفل الزفاف حتى ساعات متأخرة من الليل.