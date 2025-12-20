قطيشات يشكر إدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.

وطنا اليوم- مشهور عبدالسلام قطيشات يوجه رسالة شكر الى مستشفى الاستقلال وكادره الطبي بمناسبة تماثله للشفاء وقال في رسالته..لايسعني إلا أن أتقدم بأجمل باقات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والفخر والاعتزاز لكافة العاملين بمستشفى الاستقلال وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي. “أحمد الأحمد ” ومدير المستشفى الرائع الدكتور “مؤيد يوسف عمر “والدكتور المشرف على العملية استشاري الجراحة العامة هيثم حمدان وفريقه المتألق ،وكافة الإداريين والعاملين بالمستشفى وخاصه قسم الأشعة وممرضين وممرضات قسم الجراحة العامة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية الممتازة والكفاءة الطبية وجودة الخدمة والعناية والمتابعة الكبيرة والاحترافية في التعامل .”وذلك خلال اجرائي عمليتين جراحتيين داخل المستشفى”.

فكل كلمات الشكر والثناء لاتوفيكم حقكم بهذا الصرح الطبي الشامخ.