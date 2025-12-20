بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

قطيشات يشكر إدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.

11 ثانية ago
قطيشات يشكر إدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.

وطنا اليوم- مشهور عبدالسلام قطيشات يوجه رسالة شكر الى مستشفى الاستقلال وكادره الطبي بمناسبة تماثله للشفاء وقال في رسالته..لايسعني إلا أن أتقدم بأجمل باقات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والفخر والاعتزاز لكافة العاملين بمستشفى الاستقلال وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي. “أحمد الأحمد ” ومدير المستشفى الرائع الدكتور “مؤيد يوسف عمر “والدكتور المشرف على العملية استشاري الجراحة العامة هيثم حمدان وفريقه المتألق ،وكافة الإداريين والعاملين بالمستشفى وخاصه قسم الأشعة وممرضين وممرضات قسم الجراحة العامة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية الممتازة والكفاءة الطبية وجودة الخدمة والعناية والمتابعة الكبيرة والاحترافية في التعامل .”وذلك خلال اجرائي عمليتين جراحتيين داخل المستشفى”.

فكل كلمات الشكر والثناء لاتوفيكم حقكم بهذا الصرح الطبي الشامخ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:05

جرش: مشتل عين جملا إرث زراعي وبيئي يستأنف دوره في دعم التحريج

13:03

وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة

11:59

الأستاذ هيثم البطيخي … حين تكون المسؤولية شرفًا لا امتيازًا 

11:46

الأردن يعزّز الحماية الصحية لمرضى السرطان عبر التحول الرقمي والتأمين الحكومي

00:12

نعي حاج فاضل

20:44

1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

20:34

الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

20:10

طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

19:52

جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

19:21

تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت

19:16

الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19:13

زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

وفيات
وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025