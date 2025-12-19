الملك: المنتخب وجمهوره عكسوا كل ما هو جميل في هذا الوطن

وطنا اليوم:أشاد جلالة الملك عبد الله الثاني، الجمعة، بروح المنتخب الوطني لكرة القدم وجماهيره.

وقال جلالته في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إن الأردنيين ظهروا على قلب واحد، حيث عكس المنتخب وجمهوره كل ما هو جميل في هذا الوطن.

وأضاف أن الأردني يرى في المنتخب نفسه “أصيلا، صلبا، ومحبا”.

وأضاف جلالة الملك: “حظ الأردن بكم كبير يا نشامى، وكلنا فخورون بكم وبما حققتم”، معربا عن اعتزازه بما قدمه المنتخب من أداء وإنجاز.

كما اطمأن جلالته على سلامة بعثة المنتخب، قائلا: “الحمد لله على سلامتكم ونوّرتم وطنكم”.

كما توجه جلالة الملك بالشكر إلى دولة قطر على استضافتها البطولة وجمعها للأشقاء العرب، مهنئا في الوقت ذاته المنتخب المغربي الشقيق بمناسبة تتويجه.