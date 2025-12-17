البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني

وطنا اليوم: نعى رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا،

المرحوم بإذن الله تعالى الحاج سليمان علي محمود الرموني (أبو علي)،

والد الدكتور علي سليمان علي الرموني (أبو سمير)،

المشرف العام والمنسق للجان ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم.

وجاء في نعيه:

ببالغ الأسى والحزن، وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة والدكم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج سليمان علي محمود الرموني (أبو علي).

وإنني، إذ أشاطركم ألم الفقد وأحزان هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم بخالص التعازي وصادق مشاعر المواساة الأخوية، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينعم عليه بعفوه ورضوانه ومغفرته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نسأل الله عز وجل أن يلهمكم، وعشيرة الرمامنة عامة، جميل الصبر والسلوان، وأن يمنّ عليكم بالسكينة والثبات.