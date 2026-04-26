بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

32 دقيقة ago
وطنا اليوم _

أعلن المنتدى العربي للمدن الذكية عن تنظيم ورشة عمل متخصصة بعنوان: “المفاهيم والأساسيات للذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي”، وذلك ضمن مبادرة “تمكين” التي أطلقتها مؤسسة AACT للاستشارات، بالتعاون مع المنتدى، وبرعاية أمانة عمّان الكبرى.

وأكد كل من سعادة المهندسة نسرين نمروقة، المديرة العامة للمنتدى العربي للمدن الذكية والمهندس اشرف الطراونة الرئيس التنفيذي لمؤسسه aact، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص المنتدى على دعم بناء القدرات في القطاع البلدي، وتعزيز الوعي بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة الحياة في المدن.

وأشارت إلى أن الورشة يقدمها المهندس أشرف ياسين الطراونة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة AACT للاستشارات، والذي يمتلك خبرة نوعية في مجالات التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، حيث سيتناول خلال الورشة المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، وأبرز تطبيقاته العملية في القطاع البلدي، ودوره في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمليات.

وأضافت نمروقة أن هذه المبادرة تعكس نموذجًا فاعلًا للتكامل بين القطاعين الاستشاري والمؤسسي، بما يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة.

ومن المقرر عقد الورشة عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams، يوم 27 أبريل 2026، من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا، مع إتاحة التسجيل لكافة المهتمين من مختلف القطاعات.

ودعا المنتدى العربي للمدن الذكية جميع المهتمين إلى المشاركة في هذه الورشة والاستفادة من محاورها، مؤكدًا استمراره في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تمكين المدن العربية وتعزيز جاهزيتها للتحول إلى مدن ذكية ومستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
