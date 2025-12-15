بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشلول والصبيحات والغزالي والعثمان

56 دقيقة ago
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الشلول والصبيحات والغزالي والعثمان ، ناقلاً إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.

*ففي دوقرة بمحافظة اربد*، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم العقيد المتقاعد عبدالقادر باير الشلول، ناقلا تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشلول، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

*وفي منطقة أم قيس بالأغوار الشمالية في محافظة اربد*، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم الملازم الثاني إسلام سمير صبيحات، حيث نقل العيسوي باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم آل صبيحات، داعياً الله أن يشمل الفقيدبرحمته الواسعة.

*وفي منطقة الشونة الشمالية بمحافظة اربد*، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة الملازم الثاني جعفر عباس الغزالي، ناقلاً تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم آل الغزالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة الحاج زعل شاوي العثمان، ناقلاً تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العثمان.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظ اربد رضوان العتوم.


