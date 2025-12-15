بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير التربية: عدد شهادات الثانوية التركية التي ورد رد بعدم صحتها بلغ 404

دقيقة واحدة ago
وزير التربية: عدد شهادات الثانوية التركية التي ورد رد بعدم صحتها بلغ 404

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة إن عدد شهادات الثانوية التركية الكلية منذ عام 2023 وحتى اليوم بلغ 1882 شهادة، مشيرا إلى أن عدد الردود الواردة بشأنها وصل إلى 1835 شهادة، فيما لا تزال 47 شهادة دون رد حتى الآن من مجمل الشهادات.
وأوضح محافظة أن السفارة الأردنية تتابع هذا الملف بجهد شديد، إلا أن العمل واجه تأخيرا من الجانب التركي في بعض المراحل، إضافة إلى عدم التعاون بحجة حماية البيانات الشخصية، مما اضطر الجهات الرسمية إلى التدخل عن طريق وزارة الخارجية بشكل رسمي.
وأضاف أن وزارة الخارجية وافقت على هذا التدخل، وبدأت الردود تصل تباعا وبأعداد كبيرة وصلت إلى المئات.
وبيّن الوزير أن عدد الشهادات التي ورد رد رسمي بعدم صحتها بلغ 404 شهادات، في حين بلغ عدد الشهادات التي ورد بشأنها ردّان مختلفان، مرة باعتبارها صحيحة ومرة باعتبارها غير صحيحة، 49 شهادة.
وأشار إلى أنه تم إرسال هذه الشهادات حاليا إلى الجانب التركي، ويتم انتظار رأي ثالث قاطع للفصل في وضعها بشكل نهائي.
وأكد محافظة أن هناك نحو 1400 طالب ليست لديهم أي مشاكل، وهم على مقاعد الدراسة في الجامعات، ويحملون قيد معادلة ويدرسون بشكل طبيعي.
وقال محافظة إنه بعد عام 2023 لم تعد هناك أي مشاكل تتعلق بالثانوية التركية، وذلك بعد أن انتبهت الوزارة للموضوع ووضعت شروطا واضحة لتنظيمه.
وأضاف محافظة أن أي طالب يراجع الوزارة يتم توجيهه بكتاب رسمي إلى وزارة الخارجية، التي تقوم بدورها بمخاطبة السفارة الأردنية في تركيا، فيما تتولى السفارة مخاطبة الحكومة التركية للتأكد من حالة الطالب.
وأشار كذلك إلى أن أي طالب يحمل وثيقة صادرة عن مدرسة تركية صحيحة، ولم يرد فيها أنها شهادة غير صحيحة، يمكنه الخضوع لامتحاني القدرات والتحصيل، ويتم اعتماد شهادته في حال تجاوزه الامتحانين بنجاح.
وأكد محافظة أن الوزارة فصلت العام الماضي 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:53

الجيش يدعو مواليد 2007 للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية

13:50

جامعة البترا تدخل قائمة أفضل مئة جامعة عربية وتقفز أربعين مرتبة في تصنيف “التايمز”

13:49

3.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 10 أشهر

12:31

شاهد : لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها سيول آسفي بالمغرب

12:13

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء الاثنين

12:07

هاتف شقيقة زعيم كوريا الشمالية يثير الجدل!

11:45

كنت احد المغفلين: الصدقات تتحول الى مال اسود

11:43

تجارة عمّان تنظم لقاءً تجارياً مع وفد من مقاطعة شاندونغ الصينية

11:40

الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار

11:31

عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم

11:23

جامعة فيلادلفيا تفتح آفاق التبادل الأكاديمي أمام طلابها وأكاديمييها

11:20

الأستاذ الدكتور محمد سليم الزبون من كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية يحقق إنجازاً علمياً عربياً بارزاً في العلوم التربوية

وفيات
وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025