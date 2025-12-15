وزير التربية: عدد شهادات الثانوية التركية التي ورد رد بعدم صحتها بلغ 404

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة إن عدد شهادات الثانوية التركية الكلية منذ عام 2023 وحتى اليوم بلغ 1882 شهادة، مشيرا إلى أن عدد الردود الواردة بشأنها وصل إلى 1835 شهادة، فيما لا تزال 47 شهادة دون رد حتى الآن من مجمل الشهادات.

وأوضح محافظة أن السفارة الأردنية تتابع هذا الملف بجهد شديد، إلا أن العمل واجه تأخيرا من الجانب التركي في بعض المراحل، إضافة إلى عدم التعاون بحجة حماية البيانات الشخصية، مما اضطر الجهات الرسمية إلى التدخل عن طريق وزارة الخارجية بشكل رسمي.

وأضاف أن وزارة الخارجية وافقت على هذا التدخل، وبدأت الردود تصل تباعا وبأعداد كبيرة وصلت إلى المئات.

وبيّن الوزير أن عدد الشهادات التي ورد رد رسمي بعدم صحتها بلغ 404 شهادات، في حين بلغ عدد الشهادات التي ورد بشأنها ردّان مختلفان، مرة باعتبارها صحيحة ومرة باعتبارها غير صحيحة، 49 شهادة.

وأشار إلى أنه تم إرسال هذه الشهادات حاليا إلى الجانب التركي، ويتم انتظار رأي ثالث قاطع للفصل في وضعها بشكل نهائي.

وأكد محافظة أن هناك نحو 1400 طالب ليست لديهم أي مشاكل، وهم على مقاعد الدراسة في الجامعات، ويحملون قيد معادلة ويدرسون بشكل طبيعي.

وقال محافظة إنه بعد عام 2023 لم تعد هناك أي مشاكل تتعلق بالثانوية التركية، وذلك بعد أن انتبهت الوزارة للموضوع ووضعت شروطا واضحة لتنظيمه.

وأضاف محافظة أن أي طالب يراجع الوزارة يتم توجيهه بكتاب رسمي إلى وزارة الخارجية، التي تقوم بدورها بمخاطبة السفارة الأردنية في تركيا، فيما تتولى السفارة مخاطبة الحكومة التركية للتأكد من حالة الطالب.

وأشار كذلك إلى أن أي طالب يحمل وثيقة صادرة عن مدرسة تركية صحيحة، ولم يرد فيها أنها شهادة غير صحيحة، يمكنه الخضوع لامتحاني القدرات والتحصيل، ويتم اعتماد شهادته في حال تجاوزه الامتحانين بنجاح.

وأكد محافظة أن الوزارة فصلت العام الماضي 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم.