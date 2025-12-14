تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى الأردن مساء الإثنين

وطنا اليوم:أفاد المختصون الجويون في مركز طقس العرب بأن المملكة ستتأثر اعتبارا من الساعات المتأخرة من نهار يوم الاثنين بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية بحسب مقياس شدة المنخفضات.

ويترافق المنخفض باندفاع كتلة هوائية باردة نحو المنطقة، توصف بأنها الأبرد منذ الربيع الماضي. وعليه، يتوقع تجدد هطول الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة.

يوم الاثنين (15/12/2025): تركيز الأمطار وخطر السيول

يطرأ مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة يوم الاثنين، ليكون الطقس باردا بوجه عام. ومع ساعات أواخر النهار، تزداد كميات السحب وتتهيأ الفرصة تدريجيا لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أنحاء عدة.

وتكون الأمطار أكثر تركيزا في جنوب المملكة (مثل الأغوار الجنوبية والكرك والطفيلة ومعان ولواء البتراء).

ولا يستبعد أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا، مما يقود إلى جريان الأودية والشعاب، وربما تشكل السيول. كما يتوقع تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية.

يوم الثلاثاء (16/12/2025): انخفاض إضافي وبرد في الجنوب والشرق

تنخفض درجات الحرارة نهار الثلاثاء بشكل إضافي لتصل حوالي 10 درجات مئوية في الجبال بما فيها العاصمة عمان.

وتستمر الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار بين الحين والآخر في العديد من المناطق، مع احتمال أن تكون غزيرة وتسبب جريان الأودية وتشكل السيول.

ليلة الثلاثاء/الأربعاء، يطرأ انخفاض كبير لتصل الصغرى ما بين 3-5 درجات مئوية.

وتتقلص كميات السحب مع بقاء فرصة الأمطار مهيأة خاصة مع تركيزها في جنوب وشرق المملكة، وتكون الأمطار مصحوبة بتساقط زخات البرد في بعض المناطق.

يوم الأربعاء (17/12/2025): ثلج في قمم الشراة وصقيع

يزداد تأثر المملكة بالكتلة الباردة، وتنخفض درجات الحرارة العظمى لتصل ما بين 8-9 درجات مئوية في الجبال.

ومن المحتمل أن تكون الهطولات على شكل أمطار ثلجية أو زخات خفيفة من الثلج في قمم مرتفعات الشراة، مع احتمال تساقط زخات البرد في مناطق أخرى.

ليل الأربعاء/الخميس وصباح الخميس، يكون الطقس شديد البرودة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما بين 3-5 درجات مئوية في الجبال، ويتوقع تشكل الصقيع خاصة في الجبال العالية والمناطق الصحراوية