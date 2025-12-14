مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرتي الخلايلة والعواملة.

*ففي منطقة حي نصار في محافظة الزرقاء،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين عدنان وعبد الرؤوف محمد الحسينات الخلايلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وعموم عشيرة الخلايلة، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

*وفي منطقة عوجان بمحافظة الزرقاء،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فواز محمد عبدالمهدي الحسينات الخلايلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخلايلة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد المرحوم سمير محمد حسين العواملة، وعموم عشيرة العواملة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل واجب العزاء محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود