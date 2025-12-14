جامعة فيلادلفيا تستضيف لقاءً وديًا بكرة القدم مع جامعة جرش الأهلية

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا لقاءً وديًا في كرة القدم جمع فريقها الرياضي مع فريق جامعة جرش الأهلية، على ملاعب الجامعة، في أجواء سادتها الروح الرياضية والتنافس الإيجابي بين الفريقين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجامعتين على تعزيز العلاقات الودية والتعاون المشترك بين الجامعات الأردنية، وتنمية روح التواصل والأخوة بين الطلبة من خلال الأنشطة الرياضية.

وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً من طلبة الجامعتين، الذين تفاعلوا مع مجريات المباراة وشجعوا الفريقين بروح رياضية عالية.

وأُقيم اللقاء بحضور عميد شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا الدكتور حسن الدباس، الذي أكد أهمية الأنشطة الرياضية في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز العمل الجماعي، وترسيخ القيم الإيجابية في الحياة الجامعية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تقديرهما لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في دعم النشاط الرياضي وتعزيز العلاقات المؤسسية بين الجامعات.