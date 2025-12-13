بنك القاهرة عمان
الأمن العام : إوقفوا استخدام مدفأة الشموسة على الفور

13 ديسمبر 2025
** نعمل مع الجهات المعنية لفحص تلك المدافئ بعد أن كانت العامل المشترك بين كافة حوادث الاختناق خلال ال24 ساعة الماضية

** فرق مشتركة مع الجهات المعنية باشرت بإيقاف بيعها في المحلات التجارية والمعامل التي تقوم بتصنيعها لحين انتهاء الفحوصات اللازمة عليها

وطنا اليوم-دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام كافة المواطنين ممن يملكون المدفأة المتعارف عليها بالشموسة وبكافة أنواعها إيقاف استخدامها على الفور وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف كان

وأكّد الناطق الاعلامي على أخذ هذا التحذير على غاية من الأهمية بعد أن ثبت بأن حالات الاختناق التي وقعت خلال ال 24 ساعة الماضية اشتركت بذات نوع المدفأة.

كما وأكّد أن الجهات المعنية تقوم بفحص عينات من كافة أنواع تلك المدافئ ، وستيم إعلان النتائج حال الانتهاء منها .

كما وأكّد الناطق الإعلامي أن فرق مشتركة باشرت بحصر تلك المدافئ داخل المحلات التجارية والمعامل التي تقوم بتصنيعها لمنع بيعها لحين الحصول على النتائج المخبرية.


وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله