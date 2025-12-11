بنك القاهرة عمان
عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100)

11 ديسمبر 2025
عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100)

وطنا اليوم:طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاءً لتنفيذ أعمال إعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100) بالاعتماد على الطاقة الشمسية، في إطار خطتها الرامية إلى رفع كفاءة شبكات الإنارة على الطرق الحيوية وتوسيع استخدام حلول الطاقة المتجددة.
ويشمل العطاء إعادة تأهيل وتشغيل شبكة الإنارة على الممر، وتوريد وتركيب وحدات إنارة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، وفق المواصفات والشروط الفنية المعتمدة في وثائق الطرح.
ودعت الوزارة المقاولين المصنّفين في مجالات الكهرباء والميكانيك والطاقة المتجددة إلى تقديم عروضهم إلكترونيًا من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، والاطلاع على وثائق العطاء بالتفصيل عبر موقع دائرة العطاءات الحكومية والنظام الإلكتروني ذاته.
يُشار إلى أن شبكة الإنارة على ممر عمّان التنموي تعرضت خلال السنوات الماضية لعمليات عبث وسرقة أدت إلى انقطاع متكرر للإنارة على أجزاء من الطريق، ما شكّل عبئًا مستمرًا على كوادر الوزارة وموارده


