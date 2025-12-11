عشيرة الحناينة تولم بزفاف نجلها معاذ فارس الحناينة

وطنا اليوم احتفلت عشيرة الحناينة بزفاف ابنهم الشاب الخلوق معاذ على كريمة السيد عيسى ملكاوي، وذلك في خلال حفل كبير أقامه والده الحاج فارس الحناينة في محافظة مادبا على مأدبة العشاء،وسط حضور واسع من الأهل والأقارب والأصدقاء وجمع غفير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني.

وشهد الحفل حضوراً لافتاً من ابناء المجتمع المحلي والنخب الوطنية الذين شاركوا العروسين فرحتهم، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة التي تجسد قيم الترابط والالفة بين العائلات الاردنية، وقد ساد الحفل جو من البهجة والسرور وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

ويشهد للعريس الشاب معاذ باخلاقه وسمعته الطيبة ولعائلته ووالده وبمكانة عائلة العروس وما تعرف به من كرم واصالة، ان هذه المناسبة تعبر عن متانة النسيج الاجتماعي في الاردن وتعلي من قيم المحبة والمودة بين الناس.

نسال الله ان يبارك للعروسين وان يجعل حياتهما مليئة بالسعادة والاستقرار ويرزقهما الذرية الصالحة.