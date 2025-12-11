شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله

وطنا اليوم:بقلوبٍ يملؤها الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره، تنعى عشائر العجارمة عامة والعقيل خاصة وفاة شقيقتي السيدة الفاضلة:

فاطمة منصور عقيل العقيل

وشقيقة كل من معالي الدكتور نوفان والدكتور نايف ووالدة كل من عودة الله والعقيد عودة وعايد وعبدالله

التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم بعد حياةٍ ملؤها الطيبة والخلق الكريم.

وسيُشيَّع جثمانها الطاهر غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد السلام/ المشقر . إلى مقبرة المشقر. سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها الفردوس الأعلى من الجنة.

يقام العزاء في صالة الدبيان/ ناعور.

وذلك لمدة يومي الجمعة والسبت:

اليوم الأول (مفتوح) واليوم الثاني (من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساء)

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

https://www.google.com/maps?q=31.843904495239258,35.85226821899414&z=17&hl=en