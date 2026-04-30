13 ألف مشارك في أردننا جنة الخميس وإشغال 80% من المسارات

وطنا اليوم:بلغ عدد المشاركين في برنامج “أردننا جنة”، الخميس، قرابة 13 ألف مشارك ومشاركة، توزعوا على 60 مساراً سياحياً، عبر 280 حافلة ودليلا سياحيا، تزامنا مع عطلة عيد العمال ونهاية الأسبوع.

وقال الناطق باسم وزارة السياحة ومدير البرنامج أحمد الرفاعي إنّ 80% من مسارات البرنامج تم إشغالها بالكامل، مشيراً إلى أن المسارات تغطي مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الرفاعي، أن محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي، التي تشمل البترا ووادي رم والعقبة، شهدت طلباً متزايداً، إلى جانب إقبال لافت على الوجهات الجديدة مثل عراق الأمير وأم الرصاص.

وبيّن أن باقي المشاركين توزّعوا على عدد من الوجهات السياحية، لا سيما مأدبا وجرش، ما يعكس تنوع المنتج السياحي في المملكة.

ويأتي برنامج “أردننا جنة”، المدعوم من وزارة السياحة والآثار، ضمن جهود تنشيط السياحة الداخلية، ودعم المجتمعات المحلية، وتحفيز الحركة الاقتصادية.

ويشمل البرنامج مختلف مكونات القطاع السياحي، من مكاتب السفر والنقل السياحي، إلى المطاعم والفنادق والمخيمات والأدلاء السياحيين، إضافة إلى تجارب سياحية متنوعة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تغطية تكلفة الرحلات للمشاركين ضمن البرنامج حتى 13 كانون الأول 2025، إلى جانب إعفاء الأردنيين من رسوم دخول المواقع الأثرية، وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من تكلفة الرحلة.

ويُشار إلى أن البرنامج استقطب نحو 161 ألف مشارك خلال عام 2025، مقارنة بنحو 310 آلاف مشارك خلال عام 2024.