نبش صور نادرة ليحيى الفخراني أثناء ممارسة اليوغا على الشاطئ

وطنا اليوم:نبش مدونون على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً “إنستغرام” في ذاكرة الفن الجميل، متداولين مجموعة من الصور النادرة للفنان المصري يحيى الفخراني، وهو يمارس رياضة اليوغا بوضعية “الكوبرا” على شاطئ العجمي بالإسكندرية.

“هروب من الأضواء”

وتعود هذه اللقطات الاستثنائية إلى عام 1996، بعدسة المصور الصحفي المصري الشهير حسام دياب. وبحسب ما نُشر مع الصور، فقد وثّق دياب لحظات خاصة جداً للفخراني وهو يهرب من صخب الشهرة وأضواء البلاتوهات، باحثاً عن الصفاء الذهني والسكينة على رمال الشاطئ.

وتظهر الصور الفنان يحيى الفخراني بمرونة لافتة وهو يؤدي تمارين اليوغا، ما أثار إعجاب المتابعين الذين وصفوه بـ “الحكيم” منذ بداياته، مشيرين إلى أن هدوءه النفسي واتزانه الفني هما السر وراء استمرارية نجوميته لأكثر من أربعة عقود.

والفنان يحيى الفخراني علامة فارقة في تاريخ الفن العربي، حيث استطاع أن يجمع بين احتراف الطب وعشق الفن، ليصبح “طبيب الدراما” الذي يشخّص أوجاع المجتمع بأدائه السلس والقوي.

ولم يكتف الفخراني بالتلفزيون، بل سيطر على المسرح لسنوات بمسرحية “الملك لير”، وقدم للسينما أفلاماً هامة مثل “خرج ولم يعد” و”الكيف” و”إعدام ميت”.

وعرف الفخراني بقدرته الفريدة على تقمص الشخصيات المتناقضة، من الأرستقراطي إلى الفلاح البسيط، ومن الشيطان إلى الإنسان الطيب، مما جعله يحظى باحترام الجمهور والنقاد على حد سواء