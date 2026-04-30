المدن الصناعية الاردنية تهنئ عمال الوطن بعيدهم

وطنا اليوم:هنأت شركة المدن الصناعية الاردنية عمال الوطن اليوم في عيدهم مؤكدة أن العامل الاردني هو أساس العطاء والإنتاج في كافة المجالات.

ووجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام وكافة العاملين في المدن الصناعية الاردنية رسالة فخر واعتزاز للعمالة الاردنية في مختلف الشركات الصناعية العاملة في المدن الصناعية الاردنية في كل من سحاب واربد والكرك والعقبة والموقر والسلط ومادبا والطفيلة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصاف الأول من ايار من كل عام، مجددة التزامها بدورها الوطني في توفير فرص العمل اللائقة للعمالة الأردنية في مختلف التخصصات العاملة في شتى قطاعات الإنتاج لديها من خلال الإستثمارات الصناعية العاملة لديها والأخرى التي تعمل على استقطابها.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عبيد ياسين ان المدن الصناعية الاردنية أصبحت اليوم ملاذا آمنا للعامل الاردني في مختلف المجالات الوظيفية التي وفرتها الاستثمارات الصناعية العاملة فيها حيث وصل عدد فرص العمل التي وفرتها إلى قرابة 62 الف فرصة عمل تشكل مايقارب 25% من حجم العمالة في القطاع الصناعي الاردني.

واشاد السيد عبيد ياسين بالاهتمام الملكي بالعامل الاردني من خلال توجيهات جلالة الملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين ليكون العامل الاردني ركيزة الإنتاج والعطاء وما الزيارات الملكية لمختلف مواقع المدن الصناعية وسمو ولي العهد ولقاءاتهم المتكررة بممثلي القطاع الصناعي والعمال في مواقعهم الا خير دليل على ذلك مؤكدا ان الشركة وعلى الدوام تستلهم خططها من الرؤى الملكية والتوجيهات الحكومية للحفاظ على ديمومة الإستثمار في المدن الصناعية وتطويره وتوفير فرص عمل لأئقة لأبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات.

من جانبه جدد السيد عدي عبيدات مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية سعي الشركة ومواصلة جهودها لتوفير فرص العمل للشباب الاردني بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وممكناتها نحو زيادة فرص العمل للشباب الاردني للحد من الفقر والبطالة وتعزيز سوق العمل الأردني بالعمالة المدربة والمؤهلة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات حيث تواصل الشركة جهودها من خلال مذكرات التفاهم والإتفاقيات الموقعة مع عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص لزيادة فرص التدريب والتشغيل للعمالة الأردنية.

وبين السيد عدي عبيدات أن عمال الوطن وبسواعدهم ستستمر مسيرة العطاء والإنتاج مؤكدا أن الشركة وخلال خططها المستقبلية لن تتوانى عن توفير كافة ممكنات بيئة العمل اللائقة للعامل الاردني مشيدا بما وصلت إليه بيئة العمل في المدن الصناعية الاردنية.