عبدالرحمن الجنيد يُحيي ذاكرة الإمارات في قصر الحصن

4 ساعات ago
وطنا اليوم:يُحيي الفنان عبدالرحمن الجنيد أمسيةً موسيقية استثنائية، مساء الجمعة 8 مايو 2026، على خشبة قصر الحصن – المجمع الثقافي في أبوظبي، احتفاءً بالهوية الموسيقية الإماراتية وتعزيزًا لحضورها في الذاكرة الثقافية الوطنية.
تتضمّن الأمسية أعمالًا ملحّنة مستوحاة من أشعار كوكبة من أبرز الشعراء الإماراتيين، في مقدّمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب أشعار الشيخ نهيان بن زايد، وسعيد بن أحمد العتيبة، والشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، وأحمد بن علي الكندي.
كما تشمل الأمسية مختاراتٍ من الأغاني التراثية الإماراتية، وصفحاتٍ من الذاكرة الغنائية الوطنية، وأغانٍ خالدة للفنان الراحل جابر جاسم.
تُفتح الأبواب الساعة 7:30 مساءً، ويبدأ الحفل الساعة 8:00 مساءً.


